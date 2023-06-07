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Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України

Контракти з головним тренером і його штабом укладено до 30 липня 2026 року
Сьогодні 14:02 892 0
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Став відомий тренерський штаб нового наставника збірної України Сергія Реброва.

Про це повідомляє УАФ.

Асистентами Реброва у збірній будуть: Вісенте Гомес (відповідатиме за фізичну й тактичну підготовку гравців збірної), Альберто Босх (відповідатиме за збір інформації щодо гравців збірної та її суперників, аналіз матчів збірної та матчів інших команд), Унаї Мельгоса (відповідатиме за збір інформації щодо потенційних гравців збірної, аналіз матчів молодіжної та юнацьких збірних), Гліб Платов (тренер-аналітик) та Рустам Худжамов (тренер воротарів).

Контракти з головним тренером і його штабом укладено до 30 липня 2026 року.

Раніше Сергій Ребров розповів про інститут збірних в Україні. Також, новий наставник національної команди розкрив деталі формування заявки збірної на червневі матчі.

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