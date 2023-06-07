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Ребров: Збірна має бути більш агресивною у порівнянні з останнім матчем проти Англії

Сьогодні 13:58 142 0
Ребров: Збірна має бути більш агресивною у порівнянні з останнім матчем проти Англії

Збірна України має бути більш агресивною у порівнянні з останнім матчем проти Англії.

Про це заявив новий тренер національної збірної України Сергій Ребров.

"Можливо. Але важливе питання, коли це трапилося. Після 2 років роботи Шевченка всі журналісти майже вбивали за його стиль гри, а через 2 роки він потрапив на Євро. Я пам’ятаю найбільше матч проти Мальти, що робили з Андрієм Миколайовичем. Не вважаю, що стиль дуже важливий. Збірна має бути більш агресивною у порівнянні з останнім матчем проти Англії", - сказав Ребров.

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