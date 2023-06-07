Ребров: Ярмоленка чекають в Динамо

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко перебуває в хорошій формі.
Про це розповів головний тренер збірної України Сергій Ребров.
"Я вважаю, що Андрій у хорошій формі. Я дивлюся на нього, як він готується в Аль-Айні, як він працює над собою. Я тільки радію Андрію. Повертатися в Динамо Київ, тому що це його рідний дім, тут я впевнений, що на нього чекають", - сказав Ребров.
У тренерському штабі збірної України працюватимуть Вісенте Гомес, Альберто Босх та Гліб Платов.
До них приєднаються тренер по роботі з воротарями Рустам Худжамов, а також фахівець з загальної фізичної підготовки Хав’єр Луруенья Лобо.
Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців на червневі матчі.
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