Тренер Шахтаря з фізпідготовки Лобо увійде до штабу Реброва

Джерело - Чемпіон.
Сергій Ребров остаточно визначився зі своїм тренерським штабом у збірній України.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Асистентами 49-річного українця будуть Вісенте Гомес, Альберто Босх та Гліб Платов.
До них приєднаються тренер по роботі з воротарями Рустам Худжамов, а також фахівець з загальної фізичної підготовки Хав’єр Луруенья Лобо.
Лобо - штатний тренер Шахтаря з фізичної підготовки.
Нагадуємо, що 7 червня УАФ представить нового головного тренера збірної України.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!