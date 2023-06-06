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Тренер Шахтаря з фізпідготовки Лобо увійде до штабу Реброва

Асистентами 49-річного українця будуть Вісенте Гомес, Альберто Босх та Гліб Платов
Сьогодні 17:59 193 0
Тренер Шахтаря з фізпідготовки Лобо увійде до штабу Реброва
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Сергій Ребров остаточно визначився зі своїм тренерським штабом у збірній України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Асистентами 49-річного українця будуть Вісенте Гомес, Альберто Босх та Гліб Платов.

До них приєднаються тренер по роботі з воротарями Рустам Худжамов, а також фахівець з загальної фізичної підготовки Хав’єр Луруенья Лобо.

Лобо - штатний тренер Шахтаря з фізичної підготовки.

Нагадуємо, що 7 червня УАФ представить нового головного тренера збірної України.

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