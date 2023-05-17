Мілан готується до масштабного розпродажу футболістів

Мілан можуть покинути до десяти футболістів

Мілан готується продати або відпустити більше ніж 10 футболістів у літнє міжсезоння.

Про це повідомляє Calciomercato.

Керівництво Мілана прагне змінити динаміку розвитку проєкту, тому готується до масштабного розпродажу футболістів.

У головному списку "на вихід": Антоніо Міранте, Чіпріан Тетерушану, Сержиньйо Дест, Тьємує Бакайоко та Фоде Балло-Туре. "Россонері" також готові вислухати пропозиції щодо Анте Ребича, Дівока Орігі та Ясіна Адлі.

Астер Вранкс, який перебуває в оренді, близький до повернення у німецький Вольфсбург, а легенда клубу Златан Ібрагімович веде перемовини з Монцою.

Також існує ймовірність трансферу Жуніора Мессіаса, керівництво хоче підписати нового правого вінгера.

Раніше Інтер здобув перемогу над Міланом у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.

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