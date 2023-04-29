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Ібрагімович хоче відіграти ще один сезон

Мілан ще не прийняв рішення щодо 41-річного шведа
Сьогодні 14:02 157 0
Ібрагімович хоче відіграти ще один сезон
Фото: Getty Images
#Златан Ібрагімович, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович має намірпродовжити кар'єру.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Клуб ще не прийняв рішення щодо 41-річного шведа, але якщо він врешті не продовжить свій контракт, то його спробує підписати Монца.

Нагадаємо, Мілан розглядає можливий трансфер Арнаутовича з Болоньї.

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