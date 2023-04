Нападник Мілана Златан Ібрагімович має намірпродовжити кар'єру.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Клуб ще не прийняв рішення щодо 41-річного шведа, але якщо він врешті не продовжить свій контракт, то його спробує підписати Монца.

Нагадаємо, Мілан розглядає можливий трансфер Арнаутовича з Болоньї.

Zlatan #Ibrahimovic would like to continue to play for another year. #ACMilan have not decided about his contract extension yet. If he doesn’t extend with #Milan, #Monza will try to sign him. #transfers