Монца може підписати Ібрагімовича влітку

Клуб вже веде перемовини з 41-річним футболістом

Джерело - Чемпіон.

Монца зацікавлена у підписанні нападника Мілана Златана Ібрагімовича влітку на правах вільного агента.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

Клуб вже веде перемовини з 41-річним футболістом. Обидві сторони начебто налаштовані оптимістично щодо угоди.

🚨EXCL : Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪💫



▫️Monza fonce sur l'attaquant Suèdois, libre en juillet prochain.



▫️Des premiers contacts ont déjà eu lieu et ils sont positifs.



▫️Même si rien n'est encore signé, les deux parties sont optimistes.https://t.co/uRi0ZPAdzi pic.twitter.com/h7mkEwDTns — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 4, 2023

Повідомлялося, що Ібрагімович хоче відіграти ще один сезон.

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