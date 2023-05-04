Монца може підписати Ібрагімовича влітку

Джерело - Чемпіон.
Монца зацікавлена у підписанні нападника Мілана Златана Ібрагімовича влітку на правах вільного агента.
Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.
Клуб вже веде перемовини з 41-річним футболістом. Обидві сторони начебто налаштовані оптимістично щодо угоди.
🚨EXCL : Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪💫— Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 4, 2023
▫️Monza fonce sur l'attaquant Suèdois, libre en juillet prochain.
▫️Des premiers contacts ont déjà eu lieu et ils sont positifs.
▫️Même si rien n'est encore signé, les deux parties sont optimistes.https://t.co/uRi0ZPAdzi pic.twitter.com/h7mkEwDTns
Повідомлялося, що Ібрагімович хоче відіграти ще один сезон.
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