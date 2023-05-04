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Монца може підписати Ібрагімовича влітку

Клуб вже веде перемовини з 41-річним футболістом
Сьогодні 15:48 267 0
Монца може підписати Ібрагімовича влітку
Фото: Getty Images
#Златан Ібрагімович, #Мілан, #Монца, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Монца зацікавлена у підписанні нападника Мілана Златана Ібрагімовича влітку на правах вільного агента.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

Клуб вже веде перемовини з 41-річним футболістом. Обидві сторони начебто налаштовані оптимістично щодо угоди.

Повідомлялося, що Ібрагімович хоче відіграти ще один сезон.

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