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Стала відома умова, за якої Шахтар потрапить до 2-го кошика при жеребкуванні Ліги чемпіонів

"Гірники" матимуть особливий інтерес до фіналу ЛЧ
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Стала відома умова, за якої Шахтар потрапить до 2-го кошика при жеребкуванні Ліги чемпіонів
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтарю треба вболівати за Інтер у фіналі Ліги чемпіонів-2022/23, щоб потрапити до другого кошика при жеребкуванні групового етапу наступного сезону.

Якщо ж 11 червня переможе Манчестер Сіті, італійська команда опиниться в другому кошику, посунувши чемпіона України у третій, а квота переможця ЛЧ (оскільки Сіті й так у першому) дістанеться чемпіону Нідерландів Феєнорду.

Нагадаємо, донецький Шахтар, розгромивши Дніпро-1 у 29-му турі Української Прем'єр-ліги, офіційно оформив свій 14-й титул чемпіона України та забезпечив собі місце у групі Ліги чемпіонів на сезон-2023/24.

Масова бійка та супергол Степаненка увінчали чемпіонський сезон Шахтаря

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