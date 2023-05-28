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Масова бійка та супергол Степаненка увінчали чемпіонський сезон Шахтаря

Сьогодні 18:23 Андрій Твердохліб 538 0
Масова бійка та супергол Степаненка увінчали чемпіонський сезон Шахтаря
#СК Дніпро-1, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар оформив 14-те чемпіонство - у матчі 29 туру чемпіонату УПЛ "гірники" розгромили Дніпро-1 (3:0) та стали недосяжними для конкурентів.

Під завісу гри сталася масова бійка з двома червоними картками, але до того підопічні Ігора Йовічевича забили три голи.

Особливо класним видався постріл Степаненка метрів з 30.

Ну а на у доданий арбітром час Назарини жорстко зіграв проти Пеглова, що й спричинило массову бійку, за участі абсолютно всіх учасників матчу.

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