Масова бійка та супергол Степаненка увінчали чемпіонський сезон Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар оформив 14-те чемпіонство - у матчі 29 туру чемпіонату УПЛ "гірники" розгромили Дніпро-1 (3:0) та стали недосяжними для конкурентів.
Під завісу гри сталася масова бійка з двома червоними картками, але до того підопічні Ігора Йовічевича забили три голи.
Особливо класним видався постріл Степаненка метрів з 30.
Ну а на у доданий арбітром час Назарини жорстко зіграв проти Пеглова, що й спричинило массову бійку, за участі абсолютно всіх учасників матчу.
Бійка наприкінці чемпіонського матчу Шахтаря 👊🏻#Football #UPL #Moments pic.twitter.com/LtnwnuurzR— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 28, 2023
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