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Шахтар - СК Дніпро-1 3:0: огляд матчу

Огляд матчу Шахтар - СК Дніпро-1
Сьогодні 10:25 525 0
Шахтар - СК Дніпро-1 3:0: огляд матчу
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 29-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар переміг СК Дніпро-1. 

Чемпіонат України - УПЛ
29 тур, 28 травня

Шахтар - СК Дніпро-1 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Бондаренко, 2:0 - 55 Сікан, 3:0 - 59 Степаненко

Шахтар: Анатолій Трубін, Валерій Бондар, Тарас Степаненко, Олександр Зубков (Мар'ян Швед 82), Данило Сікан (Кевін Келсі 70), Дмитро Криськів (Дмитро Топалов 70), Артем Бондаренко (Єгор Назарина 82), Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Юхим Конопля (Богдан Михайліченко 31), Ярослав Ракіцький

СК Дніпро-1: Владислав Рибак, Володимир Адамюк, Едуард Сарапій, Артем Довбик, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (Володимир Танчик 74), Жоау Пеглоу, Домінго Бланко (Валентин Рубчинський 61), Олександр Каплієнко (Хайнер Когут 65), В'ячеслав Танковський (Ігор Когут 65), Євген Пасіч (Валерій Лучкевич 74)

Попередження: Домінго Бланко 36

Вилучення: Єгор Назарина 90+6, Анатолій Трубін 90+6 - Жоау Пеглоу 90+6, Віталій Федорів, 90+6.

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