Кривбас розібрався з Металістом у 28 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 28-го туру УПЛ Кривбас вдома обіграв Металіст.
Матч завершився з рахунком 2:0.
Чемпіонат України - УПЛ
28 тур, 25 травня
Кривбас - Металіст 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Соса, 2:0 - 71 Капіч
Кривбас (Кривий Ріг): 33. Андрій Кліщук – 7. Андрій Понєдєльнік, 13. Данило Бескоровайний, 5. Тимур Стецьков, 55. Іван Дібанго (39. Євген Опанасенко, 39) – 17. Владислав Семотюк (11. Микита Татарков, 65), 8. Ріфет Капіч (77. Захар Карпусь, 88), 10. Дмитро Хомченовський (к), 14. Максим Луньов (97. Тимур Кораблін, 88), 9. Даніель Соса (22. Денис Шевченко, 82) - 27. Роман Дебелко.
Запасні: 23. Богдан Сарнавський, 1. Богдан Хома, 45. Володимир Вілівальд, 92. Арсеній Кілєвий.
Металіст (Харків): 96. Даніїл Єрмолов, 31. Богдан Порох, 33. Роберто Коррал, 5. Олександр Ніколишин, 44. Кирило Влага, 6. Андрій Ралюченко, 17. Єгор Демченко (к), 70. Алекс Чідомере (4. Ігор Чайковський, 71), 88. Євгеній Рязанцев, 10. Владислав Наумець, 9. Максим Прядун (7. Дмитро Коркішко, 71).
Запасні: 99. Орест Костик, 13. Олексій Горяінов, 25. Кирило Дігтярь, 59. Данило Кайдалов, 53. Геннадій Синчук, 28. Самуел, 21. Максим Багачанський, 8. Сергій Панасенко, 11. Єгор Картушов, 2. Олександр Мизюк.
Попередження: Максим Луньов, 29. Владислав Семотюк, 62. Денис Шевченко, 90+2.
Раніше Минай та Рух не визначили сильнішого, Чорноморець мінімально переграв Львів, а Інгулець розписав мирову з Металістом 1925.
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