Інгулець та Металіст 1925 зіграли внічию в 28 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Інгулець та Металіст 1925 розписали мирову в межах 28-го туру УПЛ.
Матч завершився нульовою нічиєю.
На 57-й хвилині зустрічі харків'яни залишилися в меншості через вилучення Максима Жичикова.
Чемпіонат України - УПЛ
28 тур, 25 травня
Інгулець - Металіст 1925 0:0
Склади команд:
Інгулець: Паламарчук, Сидоренко, Ковальов, Кучеренко, Смоляков (Кравчук 65), Коробенко (Запорожець 46), Козиренко, Клименко (Одарюк 81), Козак, Резепов (Сітало 46), Головкін (Кухарук 46)
Запасні: Білик, Блізніченко, Осипенко, Нагієв, Мельничук, Поспєлов, Павлов
Металіст 1925: Мозіль, Коваленко (Рудавський 90+4), Курило, Безуглий, Жичиков, Я. Мартинюк, Габелок, Вачіберадзе (А. Ткачук 60), Ременюк (Дмитренко 46), Чирук (Островьский 55), Русин (Ю. Потімков, 60)
Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Абдуллаєв, Кравченко, Ігор
Попередження: Вачіберадзе 12, Жичиков 20, Кухарук 60, Жичиков 57, Кухарук 60, Клименко 63, Дмитренко 73, Одарюк 83
Вилучення: Жичиков 57 (друга жовта)
Раніше Минай та Рух зіграли внічию.
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