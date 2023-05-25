Інгулець та Металіст 1925 зіграли внічию в 28 турі УПЛ

Харків'яни грали в меншості з 57-ї хвилини

Джерело - Чемпіон.

Інгулець та Металіст 1925 розписали мирову в межах 28-го туру УПЛ.

Матч завершився нульовою нічиєю.

На 57-й хвилині зустрічі харків'яни залишилися в меншості через вилучення Максима Жичикова.

Чемпіонат України - УПЛ

28 тур, 25 травня

Інгулець - Металіст 1925 0:0

Склади команд:

Інгулець: Паламарчук, Сидоренко, Ковальов, Кучеренко, Смоляков (Кравчук 65), Коробенко (Запорожець 46), Козиренко, Клименко (Одарюк 81), Козак, Резепов (Сітало 46), Головкін (Кухарук 46)

Запасні: Білик, Блізніченко, Осипенко, Нагієв, Мельничук, Поспєлов, Павлов

Металіст 1925: Мозіль, Коваленко (Рудавський 90+4), Курило, Безуглий, Жичиков, Я. Мартинюк, Габелок, Вачіберадзе (А. Ткачук 60), Ременюк (Дмитренко 46), Чирук (Островьский 55), Русин (Ю. Потімков, 60)

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Абдуллаєв, Кравченко, Ігор

Попередження: Вачіберадзе 12, Жичиков 20, Кухарук 60, Жичиков 57, Кухарук 60, Клименко 63, Дмитренко 73, Одарюк 83

Вилучення: Жичиков 57 (друга жовта)

Раніше Минай та Рух зіграли внічию.

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