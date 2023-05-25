Чорноморець мінімально переграв Львів у 28 турі УПЛ

Єдиний гол у поєдинку забив Володимир Салюк

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець здобув мінімальну перемогу над Львовом у межах 28-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у поєдинку забив Володимир Салюк.

Чемпіонат України - УПЛ

28 тур, 25 травня

Львів - Чорноморець 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Салюк

Склади команд:

Львів: Ольховий, Михавко (Никитюк 73), Сасовський, Кузик (Киричок 68), Грисьо, Алібеков (Ременяк 61), Р. Михайлів, В. Михайлів, Бєляєв (Вовкун 61), Мишенко, Бугай (Герич, 46)

Запасні: Шарун, Мудрий, Сімінін, Мильченко, Богунов, Вашинський

Чорноморець: Паст, Білий, Салюк, Єрмаков, Путря, Васильєв, Авагімян (Войтіховський 73) (Штогрін 81) Кузик, Алефіренко, Брагару, Хадіда (Політило 68)

Запасні: Непогодов, Варакута, Юсов, Селін, Черткоєв, Гладкий

Попередження: Мишенко 1, Хадіда 65, Михавко 72, Єрмаков 82

Раніше Минай та Рух не визначили сильнішого.

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