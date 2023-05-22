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Вінісіус опублікував відео з доказами проявів расизму

Бразилець прокоментував прояви расизму під час матчів Ла-Ліги
Сьогодні 22:42 161 0
Вінісіус опублікував відео з доказами проявів расизму
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор висловився про проблему расизму в іспанському чемпіонаті.

Бразилець опублікував відповідне відео в Інстаграмі.

"Кожен тур на виїзді – це неприємний сюрприз, яких цього сезону було вже багато. Погрози смерті, повішання ляльок, багато кримінальних кричалок… Все записано. Але завжди йдеться про "окремі випадки". Ні, вони не окремі. Це епізоди, які повторюються у декількох містах Іспанії (та навіть у телепрограмах).

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Докази – на відео. Тепер запитую: "Скільки імен та фото з цих расистів опубліковані на сайтах?". Я відповім – нуль. Ніхто з них не розповів сумну історію та не зробив це фейкове публічне вибачення. Чого не вистачає, щоб покарати цих людей? І клуби у спортивному плані. Чому спонсори не штрафують Ла Лігу? А бродкастери не турбуються про трансляцію цього щотижневого варварства?

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Проблема дуже серйозна, а комунікація більше не працює. Не звинувачуйте мене, щоб виправдати ці кримінальні речі. Це - не футбол. Ви - нелюди", - додав Вінісіус.

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Допис, поширений Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

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