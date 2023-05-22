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Вінісіус: Чемпіонат, який раніше належав Роналду та Мессі, зараз належить расистам

Вінісіус прокоментував расистський скандал у матчі з Валенсією
Сьогодні 09:29 502 0
Вінісіус: Чемпіонат, який раніше належав Роналду та Мессі, зараз належить расистам
Фото - gettyimages
#Валенсія, #Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор

Джерело - Чемпіон.

Нападник Реала Вінісіус Жуніор розчарований  бездіяльністю з боку керівників чемпіонату Іспанії у боротьбі з расизмом.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

Матч 35-го туру іспанської Ла Ліги між Валенсією та мадридським Реалом (1:0) був затьмарений расистським скандалом. Як заявили представники королівського клубу, починаючи з перших хвилин зустрічі расистським образам піддавався Вінісіус Жуніор.

"Це було не вперше, не вдруге і не втретє. Расизм у Ла Лізі - це нормально. Керівники турніру вважають це нормальним, федерація та опоненти його стимулюють.

Мені так шкода. Чемпіонат, який колись належав Рональдіньо, Роналдо, Кріштіану та Мессі, сьогодні належить расистам. Прекрасна нація, яка мене зустріла і яку я люблю, але яка прийняла рішення експортувати у світ імідж расистської країни.

Шкода іспанців, які не згодні з цим, але сьогодні в Бразилії Іспанія відома як країна расистів. І, на жаль, при всьому, що відбувається щотижня, я ніяк не можу захиститися. Але я сильний і піду до кінця проти расистів. Хоч для цього й далеко доведеться йти", - відзначив Вінісіус.

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Публикация от Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

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