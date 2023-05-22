Головне
Ломаченко програв Хейні бій за титул абсолютного чемпіона світу
Вчора 07:45 8123 11
Карпати поступились ЛНЗ, Оболонь та Полісся зіграли внічию: результати 7 туру Першої ліги
Сьогодні 20:16 1016
Збірна Канади сенсаційно поступилася Норвегії: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 19:01 264
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 18:53 58354
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій
Сьогодні 15:36 53277
Львів припинить існування
Сьогодні 13:27 1143
Збірна України зіграє з Італією на Сан-Сіро
Сьогодні 12:09 587
Рейтинг WTA: Калініна дебютувала в топ-25
Сьогодні 09:12 290895 3
Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023
Сьогодні 08:25 6049
Божевільна гармата Кочергіна: український футболіст забив супергол у Польщі - ВІДЕО
Сьогодні 07:57 1897
Прямі трансляції

Вінісіус може отримати триматчеву дискваліфікацію

Сьогодні 20:58 131 0
Вінісіус може отримати триматчеву дискваліфікацію
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Вінісіус Жуніор

Джерело - AS.

Вінгеру Реала Вінісіусу Жуніору загрожує дискваліфікація на три матчі за удар по обличчю гравця Валенсії Уго Дуро.

Про це повідомляє AS.

В офіційному звіті арбітра Рікардо де Бургоса Бенготсеа написано, що Вінісіус отримав червону картку за те, що "вдарив суперника рукою по обличчю, коли м’яч не був у грі, під час масової сутички між гравцями обох команд".

  Президент Бразилії - про інцидент з Вінісіусом: Не можемо дозволити расизму захоплювати стадіони

Більш тривалий термін відсторонення є малоймовірним, оскільки інші неспортивні вчинки Вінісіуса (саркастичні аплодисменти, провокація фанатів Валенсії) в протоколі арбітра не відображені.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів 3262
Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023 Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023 6049
Рейтинг WTA: Калініна дебютувала в топ-25 Рейтинг WTA: Калініна дебютувала в топ-25 290895 3
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 58354
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій 53277
Редкач: Ломаченко сам винен - одягнув на себе корону і ні з ким не спілкується Редкач: Ломаченко сам винен - одягнув на себе корону і ні з ким не спілкується 2951 1
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12609
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29730
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 112614
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 19201
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14454
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 30067