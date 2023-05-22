Вінісіус може отримати триматчеву дискваліфікацію

Джерело - AS.

Вінгеру Реала Вінісіусу Жуніору загрожує дискваліфікація на три матчі за удар по обличчю гравця Валенсії Уго Дуро.

Про це повідомляє AS.

В офіційному звіті арбітра Рікардо де Бургоса Бенготсеа написано, що Вінісіус отримав червону картку за те, що "вдарив суперника рукою по обличчю, коли м’яч не був у грі, під час масової сутички між гравцями обох команд".

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Більш тривалий термін відсторонення є малоймовірним, оскільки інші неспортивні вчинки Вінісіуса (саркастичні аплодисменти, провокація фанатів Валенсії) в протоколі арбітра не відображені.

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