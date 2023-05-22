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Президент Бразилії - про інцидент з Вінісіусом: Не можемо дозволити расизму захоплювати стадіони

Президент Бразилії прокоментував інцидент у матчі Реал - Валенсія
Сьогодні 16:21 115 0
Президент Бразилії - про інцидент з Вінісіусом: Не можемо дозволити расизму захоплювати стадіони
Фото: Getty Images
#Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Вінісіус Жуніор

Джерело - ESPN.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва прокоментував інцидент, який стався з Вінісіусом Жуніором під час матчу з Валенсією (1:0).

Про це повідомляє ESPN.

"Вчора під час матчу на стадіоні Валенсії на Вінісіуса напали, обізвавши "мавпою". Неприпустимо, щоб майже в середині XXI століття ми бачили, як расові забобони набирають сили на кількох футбольних стадіонах Європи. Несправедливо, що бідного хлопця, який перемагав, який, можливо, стає одним із найкращих гравців у світі, ображають на кожному стадіоні, який він відвідує.

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Важливо, щоб ФІФА, Ла-Ліга та ліги інших країн вжили серйозних заходів, адже ми не можемо дозволити фашизму та расизму захоплювати футбольні стадіони", – сказав Луїс Інасіо Лула да Сілва.

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