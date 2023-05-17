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Аль-Айн з голом Ярмоленка розгромив суперника у Кубку ліги ОАЕ

Український футболіст Андрій Ярмоленко відзначився голом у першому матчі півфіналу Кубка ліги ОАЕ.
Сьогодні 21:38 107 0
Аль-Айн з голом Ярмоленка розгромив суперника у Кубку ліги ОАЕ
#Аль-Айн, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Аль-Айн обіграв Аль-Наср зіграли перший півфінал Кубка Ліги ОАЕ 2022/23.

Матч завершився з рахунком 4:1.

Український форвард Андрій Ярмоленко забив гол за Аль-Айн на 59-й хвилині, відкривши рахунок ударом з пенальті.

Ще один гол Ярмоленка на 82-й хвилині був скасований через офсайд. Андрія замінили на 87-й хвилині.

Кубок ліги ОАЕ
1/2 фіналу, Перший матч
17 травня

Аль-Айн – Аль-Наср – 4:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Ярмоленко (пен), 2:0 - 69 Паласіос, 3:0 - 77 Рахімі, 3:1 - 90+2 Таарабт, 4:1 - 90+4 Рахімі

Нагадаємо, в попередньому матчі колишній лідер київського Динамо оформив дубль. Особливу увагу варто звернути на перший м'яч українця в тій зустрічі.

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