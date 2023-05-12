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Ярмоленко забив найлегший гол у кар'єрі, оформивши дубль у матчі за Аль-Айн - ВІДЕО

В цьому епізоді було важко не забити
Сьогодні 19:29 Андрій Дунець 973 0
Ярмоленко забив найлегший гол у кар'єрі, оформивши дубль у матчі за Аль-Айн - ВІДЕО
#Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко двічі відзначився в матчі завершального 26-го туру чемпіонату ОАЕ між Аль-Айном та Аль-Батаехом.

На 60-й хвилині гри українець опинився в ситуації, коли йому залишалося просто закотити м'яч у порожні ворота суперника майже з лінії воріт.

Відео

Крім цього, Ярмоленко також відкрив рахунок у цьому поєдинку, ефектно в дотик завдавши обвідного удару. У підсумку гра завершилась із рахунком 5:2 на користь Аль-Айна - підопічні Сергія Реброва посіли 2-ге місце в чемпіонаті. 

До слова, цей гол став 11-м і, можливо, останнім для Ярмоленка в Аль-Айні, позаяк керівництво клубу не хоче продовжувати контракт із 33-річним вінгером через його "скромний рівень гри".

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