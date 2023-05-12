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Ярмоленко шикарним обвідним ударом забив 10-й гол за Аль-Айн - ВІДЕО

Також цей м'яч може стати останнім для українця в ОАЕ
Сьогодні 18:12 Андрій Дунець 758 0
Ярмоленко шикарним обвідним ударом забив 10-й гол за Аль-Айн - ВІДЕО
#Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі завершального 26-го туру чемпіонату ОАЕ між Аль-Айном та Аль-Батаехом.

Вже на 2-й хвилині гри українець ефектно першим дотиком пробив майже з лінії штрафного майданчика.

Відео

До слова, цей гол став 10-м і, можливо, останнім для Ярмоленка в Аль-Айні, позаяк керівництво клубу не хоче продовжувати контракт із 33-річним вінгером через його "скромний рівень гри".

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва ще напередодні втратили шанси на чемпіонство. 

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