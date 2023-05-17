Головне
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 18:57 27956
Манчестер Сіті - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:29 1044
Збірна США впевнено перемогла Австрію: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 18:46 328
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Сьогодні 14:58 52967 7
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 14:53 987
Формула-1 скасувала Гран-прі Емілії-Романьї через зливу
Сьогодні 14:40 438
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:49 4431
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:22 4543 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 08:30 19370 1
Калініна у видовищному матчі переграла фіналістку Australian Open та вийшла у 1/2 турніру в Римі
Сьогодні 08:25 1782 1
Блоги
Ярмоленко забив у другому матчі поспіль за Аль-Айн, відкривши рахунок у півфіналі Кубка Ліги ОАЕ - відео
Ярмоленко забив у другому матчі поспіль за Аль-Айн, відкривши рахунок у півфіналі Кубка Ліги ОАЕ - відео Андрій Дунець
Сьогодні 20:47 986
Фото дня: син Андрія Шевченка забив гол за англійську команду в стилі батька
Фото дня: син Андрія Шевченка забив гол за англійську команду в стилі батька Андрій Дунець
Сьогодні 19:47 702
Відео дня: російського тенісиста покарали за матюки під час матчу Мастерса в Римі
Відео дня: російського тенісиста покарали за матюки під час матчу Мастерса в Римі Андрій Дунець
Сьогодні 12:56 903
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Максим Розенко
Сьогодні 11:22 4541 1
Прокурор у справі про відсторонення Павелка: "УАФ свідомо викривлює зміст листа від УЄФА та ФІФА"
Прокурор у справі про відсторонення Павелка: "УАФ свідомо викривлює зміст листа від УЄФА та ФІФА" Андрій Дунець
Вчора 20:33 1123
"Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО
"Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 18:21 7258
Легенда МЮ звинуватив Зінченка в негативному впливі на емоційний стан гравців Арсенала
Легенда МЮ звинуватив Зінченка в негативному впливі на емоційний стан гравців Арсенала Андрій Дунець
Вчора 15:17 1558
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України Андрій Твердохліб
Вчора 14:24 4604
Ганьба дня: тренер Наполі тепло привітав російську команду з чемпіонством - ВІДЕО
Ганьба дня: тренер Наполі тепло привітав російську команду з чемпіонством - ВІДЕО Андрій Дунець
15.05.2023 20:44 1986
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
15.05.2023 17:10 11187
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України Андрій Твердохліб
15.05.2023 17:08 7603 1
21 рік тому фінал Ліги чемпіонів розпочався з хвилини мовчання на честь Валерія Лобановського
21 рік тому фінал Ліги чемпіонів розпочався з хвилини мовчання на честь Валерія Лобановського Андрій Твердохліб
15.05.2023 17:06 3244
Гравець легендарного Арсенала-2004 забив неймовірний гол із центру поля у Швейцарії - ВІДЕО
Гравець легендарного Арсенала-2004 забив неймовірний гол із центру поля у Швейцарії - ВІДЕО Андрій Дунець
14.05.2023 07:25 2682
Партнер Коваленка забив фантастичний гол Мілану зі штрафного в дев'ятку - ВІДЕО
Партнер Коваленка забив фантастичний гол Мілану зі штрафного в дев'ятку - ВІДЕО Андрій Дунець
13.05.2023 21:26 1857
Динамівський день: 42 роки тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день: 42 роки тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
13.05.2023 17:43 7081
Циганков віддав 5-й гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - відео моменту
Циганков віддав 5-й гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - відео моменту Андрій Дунець
13.05.2023 17:07 4271
Шевченко робить вигляд, що його особисті інтереси – поза війною: Зозуля знищив Шеву за його зустріч із Джоковичем
Шевченко робить вигляд, що його особисті інтереси – поза війною: Зозуля знищив Шеву за його зустріч із Джоковичем Андрій Дунець
13.05.2023 16:00 2488
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО Андрій Дунець
13.05.2023 12:13 4077
21 рік тому помер геніальний тренер Валерій Лобановський
21 рік тому помер геніальний тренер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
13.05.2023 08:43 4571
Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 5 років тому Ломаченко переміг Лінареса
Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 5 років тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
13.05.2023 08:24 8709 1
Прямі трансляції

Ярмоленко забив у другому матчі поспіль за Аль-Айн, відкривши рахунок у півфіналі Кубка Ліги ОАЕ - відео

Андрій заклав фундамент розгрому суперника
Сьогодні 20:47 Андрій Дунець 1006 0
Ярмоленко забив у другому матчі поспіль за Аль-Айн, відкривши рахунок у півфіналі Кубка Ліги ОАЕ - відео
#Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко знову проявив свій бомбардирський хист у першому матчі 1/2 фіналу Кубка Ліги ОАЕ між Аль-Айном та Аль-Насром.

Український вінгер упевнено реалізував пенальті на 59-й хвилині гри.

Відео

В підсумку Аль-Айн розгромив суперника з рахунком 4:1.

Головний тренер Сергій Ребров замінив Ярмоленка на 87-й хвилині. Для Андрія цей гол став 12-м в ОАЕ.

Нагадаємо, в попередньому матчі колишній лідер київського Динамо оформив дубль. Особливу увагу варто звернути на перший м'яч українця в тій зустрічі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 4431
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 27956
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 19370 1
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу 8378 4
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 4543 1
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 52967 7
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35730
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4177
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20344 1
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8210
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 18057
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20048