Андрій заклав фундамент розгрому суперника

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко знову проявив свій бомбардирський хист у першому матчі 1/2 фіналу Кубка Ліги ОАЕ між Аль-Айном та Аль-Насром.

Український вінгер упевнено реалізував пенальті на 59-й хвилині гри.

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В підсумку Аль-Айн розгромив суперника з рахунком 4:1.

Головний тренер Сергій Ребров замінив Ярмоленка на 87-й хвилині. Для Андрія цей гол став 12-м в ОАЕ.

Нагадаємо, в попередньому матчі колишній лідер київського Динамо оформив дубль. Особливу увагу варто звернути на перший м'яч українця в тій зустрічі.

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