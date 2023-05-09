Срна: Шахтар розглядає можливість придбання системи VAR

В українській Прем'єр-лізі дуже низький рівень суддівства.

Про це розповів спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна.

"Мені дуже не сподобалося суддівство в Олександрії, ще більше не сподобалося в Одесі. Шахтар завжди був за справедливість, за чесний футбол. Якщо помиляються в наш бік – ми це визнаємо.

Сьогодні мені не подобається, як упереджено судять матчі Дніпра-1. І це також відзначають експерти і журналісти. Тому відповідальних за суддівство в Україні я прошу звернути на це увагу, зробити висновки й покарати тих арбітрів, які припускаються грубих помилок. Моя думка, що потрібно розвивати молодих арбітрів, амбітних, голодних, бо сьогодні суддівство не на тому рівні, на якому воно має бути.

Ми розуміємо фінансові проблеми та складнощі, з якими мають справу організатори змагань. Тому Шахтар розглядає можливість придбання для УПЛ системи VAR, щоби VAR працював на кожному без винятку матчі наступного сезону. З додатковим VAR буде набагато легше: це дозволить виключити помилки та прибрати втручання ззовні в роботу суддів. Важливо, щоб усі клуби були в рівних умовах.

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Ми хочемо справедливості й боремося за чесність. Хто проти такого підходу, той не заслуговує бути в еліті українського футболу та брати участь у чемпіонаті України. Для всіх мають бути однакові правила. Те, що зараз відбувається з суддівством, мені нагадує свавілля початку 2000-х років. Якщо Шахтар виграє цей чемпіонат, я вам обіцяю, він це зробить чесно. Якщо програє, то тільки в чесній боротьбі. Ми не визнаємо обману і з цим боротимемося.

Хочу наголосити, що поточний чемпіонат дуже цікавий, іде завзята боротьба нагорі та внизу турнірної таблиці. Бракує, на жаль, одного – якісного, неупередженого суддівства та фейр-плей", - відзначив Срна.