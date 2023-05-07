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Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією у 25 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 1:1
Сьогодні 16:59 433 0
Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією у 25 турі УПЛ
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар та Олександрія не визначили сильнішого в межах 25-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:1. Голами відзначився Микола Михайленко та Кевін Келсі.

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 7 травня

Олександрія - Шахтар Донецьк 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Михайленко, 1:1 - 75 Келсі

Склади команд:

Олександрія: М. Шевченко, Скорко, Бабогло, Логінов, Копина (Чубатий 82), Михайленко (Ващенко 89), Рибалка, Мірошниченко, Ковалець (Волошин 58), Третьяков, Мустафаєв (Матюшенко 89)

Запас: Горох, Шостак, Кулаков, Гарькавенко, Радченко, Гунічев, Єрмаков

Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Ракіцький (Михайліченко 70), Матвієнко, Степаненко, Швед (Зубков 70), Бондаренко (Сікан 86), Джурасек (Криськів 46), Судаков, Траоре (Келсі 24)

Запас: О. Шевченко, Пятов, Тотовицький, Гочолеішвілі, Топалов, Очеретько, Назарина

Попередження: Келсі 38, Ракицький 68, Шевченко 90+1

Напередодні СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Чорноморця.

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