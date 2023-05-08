Шахтар: Завалити Келсі у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті?

Шахтар прокоментував епізод з падінням нападника Кевіна Келсі

Джерело - Чемпіон.

Шахтар обурений суддівством у матчі 25 туру УПЛ проти Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Епізод з падінням нападника Кевіна Келсі у штрафному майданчику Олександрії на 57-й хвилині матчу за рахунку 0:1 на користь Олександрії.

"Повністю поділяємо невдоволення Кевіна Келсі. Завалити у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті?", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, матч завершився з рахунком - 1:1.