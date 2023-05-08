Шахтар: Завалити Келсі у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті?

Джерело - Чемпіон.
Шахтар обурений суддівством у матчі 25 туру УПЛ проти Олександрії.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Епізод з падінням нападника Кевіна Келсі у штрафному майданчику Олександрії на 57-й хвилині матчу за рахунку 0:1 на користь Олександрії.
"Повністю поділяємо невдоволення Кевіна Келсі.
Завалити у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті?", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, матч завершився з рахунком - 1:1.
Повністю поділяємо невдоволення Кевіна Келсі.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 7, 2023
Завалити у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті? 🤷♂️#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/yjuZC7e3pm