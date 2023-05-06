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Світоліна з боями поступилась Стівенс у півфіналі турніру WTA 125 у Франції

Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал турніру
Сьогодні 18:39 363 2
Світоліна з боями поступилась Стівенс у півфіналі турніру WTA 125 у Франції
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна, #Слоан Стівенс

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (1088) поступилась американці Слоун Стівенс (48) в 1/2 фіналу ґрунтового турніру WTA 125 у Франції.

Матч тривав 2 години та 20 хвилин. Світоліна двічі подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та використала 5 з 15 брейк-пойнтів.

Відзначимо, що для тенісисток це була п'ята зустріч (3-2 на користь Стівенс). Востаннє вони грали одна проти одної у фіналі Підсумкового турніру-2018, де перемогла Світоліна.

L’Open 35 de Saint Malo - WTA 125
Сен-Мало, Франція
Грунт
Призовий фонд: $115,000
1/2 фіналу, 06 травня

Слоун Стівенс (США) - Еліна Світоліна (Україна) 7:5, 7:6 (5)

Нагадаємо, у першому колі українка обіграла Деспіну Папаміхаїл із Греції, у другому колі дотиснула Ісалін Бонавентюр, а у чвертьфіналі переграла француженку Леолію Жанжан.

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