Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA 125 у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (1088) обіграла Деспіна Папаміхаїл із Греції (152) у першому колі турнірі WTA 125 у Франції.
Матч тривав 1 годину та 45 хвилин.
L’Open 35 de Saint Malo - WTA 125
Сен-Мало, Франція
Грунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 02 травня
Еліна Світоліна (Україна) - Деспіна Папаміхаїл (Греція) 7:5, 6:1
Раніше Світоліна поступилась на старті турніру WTA у Мадриді.
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