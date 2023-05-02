Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA 125 у Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (1088) обіграла Деспіна Папаміхаїл із Греції (152) у першому колі турнірі WTA 125 у Франції.

Матч тривав 1 годину та 45 хвилин.

L’Open 35 de Saint Malo - WTA 125

Сен-Мало, Франція

Грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 02 травня

Еліна Світоліна (Україна) - Деспіна Папаміхаїл (Греція) 7:5, 6:1

Раніше Світоліна поступилась на старті турніру WTA у Мадриді.

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