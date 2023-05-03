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Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції

Світоліна зіграє у чвертьфіналі турніру
Сьогодні 18:39 261 1
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (1088) обіграла Ісалін Бонавентюр (84) із Бельгії у другому колі турнірі WTA 125 у Франції.

Матч тривав 2 години та 23 хвилин. Світоліна тричі подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 5 з 11 брейк-пойнтів.

Суперницею українки у чвертьфіналі буде француженка Леолья Жанжан (137).

L’Open 35 de Saint Malo - WTA 125
Сен-Мало, Франція
Грунт
Призовий фонд: $115,000
Друге коло, 03 травня

Еліна Світоліна (Україна) - Ісалін Бонавентюр (Бельгія) - 2:6, 6:4, 7:6

Нагадаємо, у першому колі українка обіграла Деспіну Папаміхаїл із Греції (152).

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