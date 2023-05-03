Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції

Світоліна зіграє у чвертьфіналі турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (1088) обіграла Ісалін Бонавентюр (84) із Бельгії у другому колі турнірі WTA 125 у Франції.

Матч тривав 2 години та 23 хвилин. Світоліна тричі подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 5 з 11 брейк-пойнтів.

Суперницею українки у чвертьфіналі буде француженка Леолья Жанжан (137).

L’Open 35 de Saint Malo - WTA 125

Сен-Мало, Франція

Грунт

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 03 травня

Еліна Світоліна (Україна) - Ісалін Бонавентюр (Бельгія) - 2:6, 6:4, 7:6

Нагадаємо, у першому колі українка обіграла Деспіну Папаміхаїл із Греції (152).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!