Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (1088) обіграла представницю Франції Леолії Жанжан (137) в 1/4 фіналу грунтового турніру WTA 125 у Франції.
Матч тривав 59 хвилин. Світоліна 5 разів подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та використала 5 з 8 брейк-пойнтів.
Суперницею українки у півфіналі буде переможниця матчу між Слоун Стівенс і Джессікою Понше.
L’Open 35 de Saint Malo - WTA 125
Сен-Мало, Франція
Грунт
Призовий фонд: $115,000
1/4 фіналу, 05 травня
Еліна Світоліна (Україна) - Леолія Жанжан (Франція) – 6:3, 6:1
Нагадаємо, у першому колі українка обіграла Деспіну Папаміхаїл із Греції (152), а у другому колі дотиснула Ісалін Бонавентюр.
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