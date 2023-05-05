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Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Франції

Світоліна зіграє у півфіналі турніру
Сьогодні 20:26 391 1
Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Франції
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (1088) обіграла представницю Франції Леолії Жанжан (137) в 1/4 фіналу грунтового турніру WTA 125 у Франції.

Матч тривав 59 хвилин. Світоліна 5 разів подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та використала 5 з 8 брейк-пойнтів.

Суперницею українки у півфіналі буде переможниця матчу між Слоун Стівенс і Джессікою Понше.

L’Open 35 de Saint Malo - WTA 125
Сен-Мало, Франція
Грунт
Призовий фонд: $115,000
1/4 фіналу, 05 травня

Еліна Світоліна (Україна) - Леолія Жанжан (Франція) – 6:3, 6:1

Нагадаємо, у першому колі українка обіграла Деспіну Папаміхаїл із Греції (152), а у другому колі дотиснула Ісалін Бонавентюр.

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