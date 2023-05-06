Самбрано: В Динамо зі мною поводилися гірше, ніж з ув’язненим

Джерело - Trome.

Колишній захисник Динамо Карлос Самбрано залишився незадоволений періодом виступів у київському клубі.

Про це перуанець розповів порталу Trome.

"Я хочу забути цей період. У Динамо зі мною поводилися гірше, ніж з ув’язненим. Я приїхав, перші шість місяців усе було добре, почався новий сезон, а мене не включають у заявку. Я нічого не розумів. Мені так і не пояснили причину. Я хотів попросити пояснень у тренера, але він їх не дав. Я так і не зіграв жодного матчу в першій команді, тренер не ставив мене в склад. Не хочу думати, що це через бізнес-моменти, але так хоча б було все зрозуміло, і я пішов би.

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У резервній команді ми вигравали. Ми їздили автобусом по сім годин, у нас не було таких привілеїв, як у першої команди. Я не грав в основному складі, але чудово провів час у дублі. Але гірше за все було, коли мені сказали, що я маю прибути на тренування о четвертій годині, я приїхав, а там нікого не було, адже гравці потренувалися об 11 ранку.

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З мене знущалися та хотіли викинути, немов собаку. На наступний день було те ж саме - я приїхав, перевдягнувся та записав себе в протокол", - сказав Самбрано.

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