Самбрано порушив дисципліну під час перебування у таборі національної збірної

Центральний захисник Бока Хуніорс та збірної Перу Карлос Самбрано, який в Україні відомий як ексгравець Динамо, потрапив у черговий скандал в Південній Америці.

Про це повідомляє Marca.

Напередодні найважливішого для перуанців виїзного матчу кваліфікації на ЧС-2022 проти Колумбії Самбрано помітили гуляючим на вечірці, що відбулася на півдні країни.

Сам Самбрано через соціальні мережі спростував цю інформацію, підкріплену фотографіями. За версією захисника, він просто разом із сім'єю повечеряв в одному зі своїх улюблених ресторанів, після чого вирушив спати додому, не проводячи нічний час у розважальних закладах.

Раніше Карлос Самбрано неодноразово попадав у скандальні ситуації. Зокрема, у лютому минулого року він в Аргентині збив мотоцикліста, після чого втік з місця події.