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Бешикташ цікавиться півзахисником Динамо Буяльським

Гюнеш та його асистенти деякий час спостерігатимуть за Буяльським
Сьогодні 14:17 314 0
Бешикташ цікавиться півзахисником Динамо Буяльським
#Бешикташ, #Віталій Буяльський, #Динамо Київ

Джерело - Fotomac.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський зацікавив стамбульський Бешикташ.

Про це повідомляє Fotomaç.

Трансфер 30-річного українця розглядають на випадок, якщо команду залишить Натан Редмонд.

Гюнеш та його асистенти деякий час спостерігатимуть за Буяльським.

Якщо висновок буде позитивний, то коуч перегляне декілька матчів Віталія наживо, після чого й прийме остаточне рішення щодо нього.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ може підписати спонсорську угоду з російським Газпромом. 

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