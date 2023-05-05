Луческу наступного після операції дня провів заняття на базі Динамо

Румун провів теоретичне заняття на базі клубу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не планує йти на пенсію після операції на лівому стегні через коксартроз.

Про це повідомив журналіст Роман Бебех.

Наступного дня після хірургічного втручання 77-річний румун вже був на базі київського клубу та проводив для команди теоретичне заняття.

Після того як Луческу пішов на лікарняний, виконувачем обов’язків головного тренера Динамо був призначений Олександр Шовковський.

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