Кривбас дотиснув Олександрію у 23 турі УПЛ

Перша поразка Руслана Ротаня в Олександрії

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру УПЛ криворізький Кривбас вдома обіграв Олександрію.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Чемпіонат України - УПЛ

23 тур, 29 квітня

Кривбас - Олександрія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Стецьков, 2:0 - 81 Микитишин, 2:1 - 90+2 Мірошніченко

Кривбас (Кривий Ріг): 33. Андрій Кліщук – 7. Андрій Понєдєльнік, 13. Данило Бескоровайний, 5. Тимур Стецьков, 55. Іван Дібанго – 11. Микита Татарков, 8. Ріфет Капіч, 10. Дмитро Хомченовський (к), 14. Максим Луньов (77. Захар Карпусь, 90), 94. Максим Задерака – 20. Артур Микитишин.

Запасні: 23. Богдан Сарнавський, 1. Богдан Хома, 39. Євген Опанасенко, 2. Вʼячеслав Рябов, 17. Владислав Семотюк, 6. Клім Приходько, 22. Денис Шевченко, 97. Тимур Кораблін.

Олександрія: 77. Микита Шевченко, 4. Владислав Бабогло (к), 8. Андрій Кулаков (15. Вікентій Волошин, 42; 11. Денис Мірошніченко, 73), 9. Владислав Калітвінцев, 10. Максим Третьяков, 14. Кирило Сігеєв, 22. Даніл Скорко, 30. Юрій Копина, 37. Сергій Рибалка, 66. Валерій Бондаренко, 91. Микола Михайленко (95. Еміль Мустафаєв, 73).

Запасні: 1. Валентин Горох, 2. Роман Савченко, 3. Демʼян Чубатий, 5. Данііл Ващенко, 18. Сергій Логінов, 19. Єгор Гунічев, 27. Іван Матюшенко, 79. Георгій Єрмаков.

Попередження: Максим Луньов, 39. Дмитро Хомченовський, 46. Клім Приходько, 88 - Кирило Сігеєв, 50. Валерій Бондаренко, 75.

Раніше Дніпро-1 розібрався з Інгульцем, Зоря переграла Чорноморець, а Минай зіграв внічию з Металістом 1925.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!