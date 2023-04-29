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Минай та Металіст 1925 не визначили сильнішого в 23 турі УПЛ

Команди обмінялися голами в 2 таймі
Сьогодні 14:55 116 0
Минай та Металіст 1925 не визначили сильнішого в 23 турі УПЛ
#Металіст 1925, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай та Металіст 1925 розписали мирову в межах 23-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:1. Команди обмінялися голами в 2 таймі.

Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 29 квітня

Минай - Металіст 1925 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Безуглий, 1:1 - 72 Вітенчук (пен)

Склади команд:

Минай: Бандура, Гончар, Мельник (Чуєв 79), Трубочкін (Рогозинський 56), Немчанінов, Булеза, Гечев (Дмитрук 56), Горін (Шишка, 56), Вітенчук, Твердохліб, Вишневський (Колесник 63).

Запасні: Байдал, Голуб, Кемкін, Коломоєць, Паламар, Пеньков, Петько

Металіст 1925: Сидоренко, Безуглий, Є.Ткачук, Курило, Капінус (Жичиков 61), Габелок, Русин, Кравченко (Мартинюк 70), Вачіберадзе (А.Ткачук 83), Дмитренко (Ременюк 46), Бичек (Чирук 46)

Запасні: Кіяшко, Абдуллаєв, Енріке, Потімков І., Потімков Ю., Рудавський, Шершень

Попередження: Безуглий 3, Капінус 19, Гончар 51, Колесник 90+4

Напередодні Шахтар переміг Колос, а Динамо в більшості здолало Металіст.

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