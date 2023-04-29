Минай та Металіст 1925 не визначили сильнішого в 23 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Минай та Металіст 1925 розписали мирову в межах 23-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:1. Команди обмінялися голами в 2 таймі.
Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 29 квітня
Минай - Металіст 1925 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Безуглий, 1:1 - 72 Вітенчук (пен)
Склади команд:
Минай: Бандура, Гончар, Мельник (Чуєв 79), Трубочкін (Рогозинський 56), Немчанінов, Булеза, Гечев (Дмитрук 56), Горін (Шишка, 56), Вітенчук, Твердохліб, Вишневський (Колесник 63).
Запасні: Байдал, Голуб, Кемкін, Коломоєць, Паламар, Пеньков, Петько
Металіст 1925: Сидоренко, Безуглий, Є.Ткачук, Курило, Капінус (Жичиков 61), Габелок, Русин, Кравченко (Мартинюк 70), Вачіберадзе (А.Ткачук 83), Дмитренко (Ременюк 46), Бичек (Чирук 46)
Запасні: Кіяшко, Абдуллаєв, Енріке, Потімков І., Потімков Ю., Рудавський, Шершень
Попередження: Безуглий 3, Капінус 19, Гончар 51, Колесник 90+4
Напередодні Шахтар переміг Колос, а Динамо в більшості здолало Металіст.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!