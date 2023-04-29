Зоря вдома переграла Чорноморець у 23 турі УПЛ

Луганці здобули впевнену перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29-го квітня, Зоря здобула перемогу над Чорноморцем у межах 23-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь луганців.

Чемпіонат України - УПЛ

23 тур, 29 квітня

Зоря - Чорноморець 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 16 Герреро, 2:0 - 34 Антюх, 2:1 - 44 Єрмаков, 3:1 - 79 Русин

Склади команд:

Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Шахов, Булеца (Мишньов 61), Русин (Полегенько 83), Антюх (Дришлюк 83), Герреро (Погорілий 90).

Запасні: Кучерук, Турбаєвський, Бурда, Мороховець, Гулько, Нагнойний, Хахльов, Почапський.

Чорноморець: Непогодов, Путря, Брагару, Салюк, Васильєв (Політило 81), Гучек (Шторгін 72), Кузик, Авагімян (Войтіховський 78), Бадібанга, Демченко, Єрмаков.

Запасні: Паст, Варакута, Білий, Селін, Задоя, Гладкий, Черткоєв.

Попередження: Авагімян 19, Імереков 43, Васильєв 64, Бадібанга 89

Напередодні Шахтар переміг Колос, а Динамо в більшості здолало Металіст.

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