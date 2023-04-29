Дніпро-1 розібрався з Інгульцем у 23 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 здобув перемогу над Інгульцем у межах 23-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 0:2. Голами відзначилися Артем Довбик та Ігор Когут.
Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 29 квітня
Інгулець - Дніпро-1 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 58 Довбик (пен), 0:2 - 63 Когут
Склади команд:
Інгулець: Білик, Нагієв, Поспєлов, Ковальов, Кучеренко (Резепов 65), Смоляков, Клименко (Сидоренко 86), Кухарук (Козиренко 73), Головкін (Одарюк 65), Запорожець, Марусич (Коробенко 73)
Запасні: Паламарчук, Павлов, Кравчук, Коробенко, Мельничук, Козиренко, Осипенко, Сітало, Сидоренко
Дніпро-1: Рибак, Матарріта (Назаренко 68), Сарапій, Сваток, Адамюк, Бланко (Пеглоу 68), Бабенко, Когут (Рубчинський 68), Піхальонок (Танчик 85), Гуцуляк (Підлепенець 85), Довбик
Запасні: Валеф, Кінарейкін, Гомес, Пасіч, Хайнер, Кононов, Лучкевич
Попередження: Бланко 9, Когут 18, Матарріта 53, Сарапій 60, Піхальонок 74, Запорожець 90+1
Напередодні Минай та Металіст 1925 не визначили сильнішого. Також, Зоря вдома переграла Чорноморець.
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