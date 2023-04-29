Рух вирвав нічию у Ворскли у 23 турі УПЛ

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру УПЛ львівський Рух вдома зіграв внічию з Ворсклою

Матч завершився з рахунком 1:1.

Ворскла відкрила рахунок у матчі на старті другої половини гри стараннями Руслана Степанюка. Рух зміг відігратися на останніх гри завдяки пенальті, яке реалізував Климчук.

Чемпіонат України - УПЛ

23 тур, 29 квітня

Рух - Ворскла 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Степанюк, 90+1 Климчук (пен)

Рух: Паньків, Лях, Холод, Дідик, Роман, Довгий (кап.) (Притула, 62), Едсон (Підгурський, 65), Соломон, Таллес (Мисик, 81), Руніч (Альваренга, 62), Климчук.

Ворскла: Ісенко – Бацула, Кравець, Яворський, Пердута – Кане (Рамірес, 90+2), Павлюк, Челядін (Кулаковський, 85) – Олійник, Степанюк, Сефері.

Попередження: Едсон, 64 – Сефері, 44, Яворський, 74, Челядін, 78

Вилучення: Яворський, 90

Раніше Дніпро-1 розібрався з Інгульцем, Зоря переграла Чорноморець, а Минай зіграв внічию з Металістом 1925.

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