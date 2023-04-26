Паріматч зробив офіційну заяву щодо листа від СБУ, опублікованого РБК-Україна

Букмекер Паріматч відповів на статтю, що вийшла на сайті РБК-Україна, в якій, зокрема, стверджується, що у структурі власності компанії є громадяни або резиденти росії.

Компанія також укотре наголосила, що її внесення до санкційних списків РНБО було неправомірним.

"ТОВ “Паріматч”, дотримуючись Конституції, законів України та указу Президента України №145/2023 “Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, зупинила операційну діяльність у березні 2022.

Компанія звернулася за офіційними поясненнями до РНБО, а пізніше до СБУ - так як саме через подання служби було використано санкційний механізм. Проте на сьогодні відповіді на офіційний лист представника ТОВ “Паріматч” від СБУ не отримано. Ми публічно підтверджуємо готовність відповісти на запити СБУ і очікуємо на подальший двосторонній діалог.

ТОВ “Паріматч” рішуче заперечує всі обвинувачення, зокрема, що вона має зв'язки з компаніями, які займаються бізнесом в росії. Компанія отримала детальний юридичний аналіз від міжнародних юридичних експертів, який переконливо доводить, що компанія припинила свої зв'язки з російськими суб'єктами після незаконного вторгнення росії в Україну і не має жодних наявних зв'язків з будь-якими російськими компаніями.

Стаття, яка була опублікована на веб-ресурсі РБК-Україна, містить помилкову інформацію, і компанія надасть повне спростування відповідно до встановлених процедур.

Категорично не справедливим є твердження, що у структурі власності групи компаній Parimatch є громадяни або резиденти російської федерації. Компанії групи Parimatch протягом усього часу мали ліцензії на здійснення операційної діяльності в Україні у сфері грального бізнесу. І діяльність української компанії була регульована КРАІЛ - органом, відповідальним за перевірку організаторів грального бізнесу на наявність серед власників або акціонерів громадян або резидентів держави-агресора. Це саме по собі підтверджує відсутність громадян або резидентів російської федерації у структурі власності групи компаній Parimatch.

Публікація також некоректно описує кіпрські сервісні компанії-підрядників, які забезпечували загальну секретарську та директорську підтримку групі компаній Parimatch. Як посередницькі компанії, вони надають професійні послуги широкому колу клієнтів, серед яких, звичайно, можуть бути громадяни та юридичні особи будь-якої країни. Верховний Суд у своїй практиці (зокрема, рішенням від 17.06.2020 у справі № 9901/259/19) прямо визнав, що такий зв'язок не може слугувати підставою для застосування санкцій.

Parimatch став предметом неправомірного внесення до санкційних списків, і до цього часу, незважаючи на численні запити, не отримав подробиць, на яких ґрунтуються звинувачення.

Ми будемо оскаржувати звинувачення в українських судах і переконані, що справа буде розглянута по суті, і наша позиція буде повністю виправдана. А суди встановлять відсутність підстав для звинувачень української компанії міжнародної групи компаній Parimatch у зв’язках з російською федерацією", - йдеться в офіційній заяві.