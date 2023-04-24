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Девіс вибув до кінця сезону через травму

Канадець отримав травму м’язового волокна
Сьогодні 12:21 201 0
Девіс вибув до кінця сезону через травму
Фото: Getty Images
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Майнц, #Альфонсо Девіс

Джерело - Bild.

Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс травмувався в матчі 29-го туру Бундесліги проти Майнца (1:3).

Про це повідомляє Bild.

Канадець отримав травму м’язового волокна в лівому підколінному сухожиллі, через що пропустить близько шести тижнів.

Враховуючи, що чемпіонат Німеччини завершиться через п’ять тижнів, сезон для Девіса достроково завершено.

Нагадаємо, генеральний директор Баварії Олівер Кан може бути звільнений зі своєї посади.

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