Канадець отримав травму м’язового волокна

Джерело - Bild.

Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс травмувався в матчі 29-го туру Бундесліги проти Майнца (1:3).

Про це повідомляє Bild.

Канадець отримав травму м’язового волокна в лівому підколінному сухожиллі, через що пропустить близько шести тижнів.

Враховуючи, що чемпіонат Німеччини завершиться через п’ять тижнів, сезон для Девіса достроково завершено.

Нагадаємо, генеральний директор Баварії Олівер Кан може бути звільнений зі своєї посади.

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