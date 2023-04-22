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Баварія поступилася Майнцу, Боруссія Д розгромила Айнтрахт: результати матів Бундесліги

Результати матів 29-го туру Бундесліги
Сьогодні 23:21 497 0
Баварія поступилася Майнцу, Боруссія Д розгромила Айнтрахт: результати матів Бундесліги
#Баварія, #Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вердер, #Вольфсбург, #Герта, #Гоффенгайм, #Кельн, #Майнц

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 квітня, відбулося 4 матчі в межах 29-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
29 тур, 22 квітня

Бохум - Вольфсбург 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 10 Сванберг, 0:2 - 21 Камінський, 0:3- 33 Віммер, 0:4 - 56 Сванберг, 1:4 - 69 Брошінскі, 1:5 - 77 Вальдшмідт

Герта - Вердер 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Дукш, 0:2 - 27 Дукш 27, 0:3 - 51 Дукш, 0:4 - 63 Вайзер, 1:4 - 68 Нганкам, 2:4 - 79 Лукебакіо (пен)

Гоффенгайм - Кельн 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Кайнц (пен), 0:2 - 39 Зельке, 0:3 - 90+2 Тільманн, 1:3 - 90+4 Дольберг

Майнцу - Баварія 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Мане, 1:1 - 65 Ажорк, 2:1 - 73 Баррейро, 3:1 - 79 Каріколь

Боруссія Дортмунд - Айнтрахт 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 19 Беллінгем, 2:0 - 24 Мален, 3:0 - 41 Гуммельс, 4:0 - 66 Мален

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