Кана можуть звільнити з посади генерального директора Баварії

Генеральний директор Баварії Олівер Кан може бути звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

У клубі обговорюють майбутнє колишнього воротаря мюнхенців. Одним з можливих варіантів є передчасний відхід Кана з посади.

Кан є генеральним директором Баварії з липня 2021 року.

За останні два тижні мюнхенці вилетіли з Кубка Німеччини та Ліги чемпіонів.

