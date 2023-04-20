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Кана можуть звільнити з посади генерального директора Баварії

У клубі обговорюють майбутнє колишнього воротаря мюнхенців
Сьогодні 18:57 288 0
Кана можуть звільнити з посади генерального директора Баварії
#Баварія, #Олівер Кан

Джерело - Чемпіон.

Генеральний директор Баварії Олівер Кан може бути звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

У клубі обговорюють майбутнє колишнього воротаря мюнхенців. Одним з можливих варіантів є передчасний відхід Кана з посади.

Кан є генеральним директором Баварії з липня 2021 року.

За останні два тижні мюнхенці вилетіли з Кубка Німеччини та Ліги чемпіонів.

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