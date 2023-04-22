Тен Гаг: Магвайр відіграє важливу роль у Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Захисник Гаррі Магвайр відіграє важливу роль у Манчестер Юнайтед.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.
"Гаррі Магвайр відіграє важливу роль. Він капітан, керує і спілкується з менеджером, мотивує команду. Він є прикладом на тренуваннях", — відзначив тен Гаг.
Англійський захисник відзначився автоголом у першому матчі проти Севільї, а у грі-відповіді подарував гол супротивнику після незручної передачі Де Хеа.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може продати 15 гравців у літнє трансферне вікно.
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