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Тен Гаг: Магвайр відіграє важливу роль у Манчестер Юнайтед

Ерік Тен Гаг прокоментував роль Гаррі Магвайра в команді.
Сьогодні 14:17 194 0
Тен Гаг: Магвайр відіграє важливу роль у Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Захисник Гаррі Магвайр відіграє важливу роль у Манчестер Юнайтед.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"Гаррі Магвайр відіграє важливу роль. Він капітан, керує і спілкується з менеджером, мотивує команду. Він є прикладом на тренуваннях", — відзначив тен Гаг.

Англійський захисник відзначився автоголом у першому матчі проти Севільї, а у грі-відповіді подарував гол супротивнику після незручної передачі Де Хеа.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може продати 15 гравців у літнє трансферне вікно.

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