Манчестер Юнайтед може продати 15 гравців у літнє трансферне вікно

Манчестер може провести масштабну чистку в клубі

Джерело - The Guardian.

У Манчестер Юнайтед не виключають масштабного розпродажу гравців у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Guardian.

Одразу 15 футболістів ризикують покинути команду.

Серед них знаходяться Джейдон Санчо, Антоні Марсьяль, Гаррі Магвайр, Віктор Ліндельоф, Скотт Мактоміней та Фред - їхні виступи викликають сумніви.

Інші гравці, ймовірність трансферу яких є вищою, це Донні ван де Бек, Ентоні Еланга, Дін Гендерсон, Брендон Вільямс, Алекс Теллес, Ганнібал Межбрі та Ерік Баї.

Окрім цього, клуб не продовжуватиме контракти Філа Джонса та Акселя Туанзебе. Давід де Геа при цьому підпише нову угоду.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!