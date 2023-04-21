Головне
Визначились пари півфіналістів Ліги Європи-2022/23
Сьогодні 01:07 994
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів
Сьогодні 11:50 30255
Стали відомі пари 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 01:21 824
Рома вирвала перемогу в Феєнорда, Севілья розгромила МЮ: результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 00:42 1392
АЗ по пенальті пройшов Андерлехт: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 00:36 866
Ткач-Остапчук здобула третє для України срібло на чемпіонаті Європи
Вчора 23:44 394
Бєлінська здобула срібло на чемпіонаті Європи
Вчора 22:52 361
Лівач здобула срібло на чемпіонаті Європи з боротьби
Вчора 20:59 443
Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А
Вчора 19:38 1775
Пережив війну, штрафував Срну та підкорив фанів на Євро-2008. Чому Білич – хороший варіант для збірної України
Вчора 14:39 1012
Прямі трансляції

Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів

Овдій Піналов брав участь у трансферах в Європу першої хвилі гравців Динамо
Сьогодні 11:50 30255 0
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів
Овдій Піналов з Валерієм Лобановським

Джерело - Чемпіон.

Трансфер Іллі Забарного в англійський Борнмут змусив нас пригадати  першу хвилю трансферів київського Динамо, яка почалася 35 років тому.

Овдій Піналов майже 30 років співпрацював з легендарним французьким виданням France Football, а з  1 січня 1989 року до літа 1991 року офіційно працював  в ФК Динамо Київ. Саме в цей час відбулася значна частина першої хвилі трансферів гравців Динамо в Європу.

В 1988 році в британський Іпсвіч Таун відправився Сергій Балтача, а в туринський Ювентус Олександр Заваров. За рік в Боруссію Менхенгладбах поїхав Ігор Бєланов, а в іспанський Еспаньйол Василь Рац. В 1990 році Олексій Михайличенко підписав контракт з італійською Сампдорією, Олег Кузнецов з шотландським Глазго Рейнджерс, Олег Протасов з гречеським Олімпіакосом, а Михайло Михайлов з Аполлоном. В 1991 році у командах другої німецької бундесліги опинилися Анатолій Дем’яненко (Магдебург) та Іван Яремчук (берлінський Блау-Вайс), Віктор Чанов та Володимир Безсонов перейшли до Маккабі Хайфа, Андрій Баль до Маккабі Тель-Авів, Василь Рац до угорського Ференцварошу, Сергій Юран до португальської Бенфіки, а Геннадій Литовченко приєднався до Протасова в Олімпіакосі, тренером якого тоді був Олег Блохін. В перемовинах по деяким з цих трансферів Овдій брав участь у ролі перекладача, а іноді і менеджера Динамо. 

За оцінками німецької преси, за трансфери гравців та іншу комерційну активність (продаж телевізійних трансляцій, спонсорських контрактів тощо) було виручено 47 мільйонів дойчмарок, що по тодішньому курсу становило понад 25 мільйонів доларів, - таку цікаву цифру називає Максиму Розенку Овдій Піналов. - На той час великі гроші. Впевнений, що це був рекордний показник для команд з пострадянського простору. На початку 90-х не всі трансфери відбувалися прозоро. Продажем гравців зазвичай займався тодішній президент Динамо Віктор Безверхій. Я виконував обов’язки перекладача. По трансферу Протасова було взагалі підписано три (!)  контракти. Перший - на 3 роки, при цьому трансферна вартість Олега склала 3,2 мільйона доларів. Другий - на 5 років з вартістю нападника вже 5 з хвостиком мільйонів. Третій - формальний, для звітності податковим службам на 40 чи 50 тисяч доларів.  Знаю, бо підписував кожен з цих контрактів, як свідок домовленостей.

Читайте також: Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів

На той час продаж гравців була основним джерелом фінансування Динамо. Враховуючи, що у Піналова як кореспондента France Football було чимало зв’язків у футбольній Європі, в 1991 році Овдій отримав він керівництва клубу завдання організувати трансфер Геннадія Литовченка, якого Динамо попередньо оцінювало в 700-800 тисяч доларів. 

На той час по своєму менталітеті я ще не відбувся як комерсант, - зізнається українець -  Але із завданням впорався. Зателефонував своїм колегам по France Football з інших футбольних країн. Приятель з Греції повідомив, що президент Олімпіакоса шукає футболіста якраз на позицію, де виступає Геннадій. Тим більше головний тренер грецької команди Олег Блохін чудово знав рівень Гени, разом з яким ще грав за Динамо та збірну СРСР. Завдяки журналістській солідарності я дізнався, скільки президент Олімпіакоса максимально може витратити на цей трансфер. В підсумку, Олімпіакос мав сплатити Динамо 2,3 мільйона доларів за трансфер Литовченка. Втричі більше, ніж на це розраховувало керівництво українського клубу з самого початку. 

Читати також: Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна

За словами Піналова, на клубних рахунках вже знаходилися десятки мільйонів у валюті. 

Якби їх правильно інвестували, Динамо могло б спокійно пережити 90-ті, - вважає Овдій. - Головний редактор France Football Жак Тибер запросив мене з Безверхим до себе у гості. Літали до нього в Париж. Жак познайомив нас зі своїм приятелем з великого цюрихського банку та запропонував розмістити гроші під високий відсоток - на депозит під 10 відсотків річних. За європейськими мірками це було дуже вигідна пропозиція. Цих відсотків  вистачало б на річний бюджет Динамо - принаймні на той, яким він був у клубу на початку 90-х. І вже у Парижі Безверхий мене неприємно здивував. “Навіщо нам “світити” всі гроші? Краще розкласти яйця по різних кошиках - там потроху, тут потроху” - так розмірковував Віктор Ваніфатьйович.  Потрібно визнати, що він не був людиною з світоглядом рівня президента Динамо. Він був занадто м’яким, йому важко було відмовити іншим. В підсумку, гроші, які були у клубу, потроху розійшлися. На спонсорську допомогу медичним закладам Києва, художні виставки - Безверхий чомусь наполегливо інвестував в них. Через якийсь час гроші почали закінчуватися. До фінансування Динамо тоді долучився Григорій Суркіс з партнерами, але це вже інша історія.    

Максим Розенко, Чемпіон 

 

Коментарі ()
Популярне зараз
Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А 1775
Гвардіола встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів Гвардіола встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів 1624
Тайсон назвав головну зірку сучасного боксу Тайсон назвав головну зірку сучасного боксу 3967
УЄФА розгляне перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбулу УЄФА розгляне перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбулу 1752
Ф'юрі анонсував повернення на ринг Ф'юрі анонсував повернення на ринг 3334 2
Сабо назвав претендентів на пост головного тренера Динамо Сабо назвав претендентів на пост головного тренера Динамо 3456
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9325
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 34142
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 54627
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13748
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 23828
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35130