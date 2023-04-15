Челсі з асистом Мудрика поступився Брайтону, Борнмут Забарного переграв Тоттенгем: результати 31 туру АПЛ

Результати 31 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 31 туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

31 тур, 15 квітня

Астон Вілла - Ньюкасл 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Ремзі, 2:0 - 64 Воткінс, 3:0 - 83 Воткінс

Вулвергемптон - Брентфорд 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Коста, 2:0 - 69 Хі Чхан

Евертон - Фулгем 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Рід, 1:1 - 35 Макніл, 1:2 - 51 Вілсон, 1:3 - 68 Джеймс

Український оборонець Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч.

Саутгемптон - Крістал Пелес 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Езе, 0:2 - 68 Езе

Тоттенгем - Борнмут 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Сон, 1:1 - 38 Вінья, 1:2 - 51 Соланке, 2:2 - 88 Груневелд, 2:3 - 90+5 Уаттара

Український захисник Борнмута Ілля Забарний матч провів на лаві запасних.

Челсі - Брайтон 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Галлагер, 1:1 - 42 Велбек, 1:2 - 70 Енкісо

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик відіграв повний матч та відзначився асистом.

Сьогодні, 15 квітня, відбудеться ще один матч в АПЛ.

19:30 Манчестер Сіті - Лестер

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