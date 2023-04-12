Реал Луніна переграв Челсі Мудрика, Мілан здолав Наполі: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Реал вдома обіграв Челсі з рахунком 2:0. Лондонський клуб догравав матч у меншості через вилучення Бена Чілвелла на 59-й хвилині гри. Водночас Мілан здобув мінімальну перемогу над Наполі - 1:0.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, 12 квітня

Мілан - Наполі 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Беннасер

Реал Мадрид - Челсі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Бензема, 2:0 - 74 Асенсіо

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик матч провів на лаві запасних. Також у запасі був голкіпер мадридців Андрій Лунін.

Раніше Манчестер Сіті розгромив Баварію.