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Ван Леувен: Намагалися зустрічати Дніпро-1 якомога далі від своїх воріт

Ван Леувен прокоментував перемогу над СК Дніпро-1
Сьогодні 19:40 154 0
Ван Леувен: Намагалися зустрічати Дніпро-1 якомога далі від своїх воріт
#Зоря, #СК Дніпро-1, #Патрік ван Леувен

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграла хороший матч проти СК Дніпро-1 у 21 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Патрік ван Леувен

"Що стосується гри, то ми добре розпочали її, з сильної сторони, почали йти в атаку. Суперник у нас сьогодні був сильний. Як тільки в нас з’явився момент - ми одразу забили. Ще не дивився чи був в тому епізоді офсайд, чи ні. 

Намагалися зустрічати суперника якомога далі від своїх воріт, щоб навіть не давати Дніпру-1 пройти до них та і самим робити спроби для забитих голів. Команда до кінця виконувала добру роботу, але, на жаль, пропустили на останніх хвилинах.

Можна сказати, що ми у першому таймі робили деякі непотрібні дії, ну а вже по перерві я трохи підкоректував гру моїх футболістів і все пішло ще краще ніж було. Я би хотів переглянути і розібратися із голом Герреро з положення "поза грою". Це вже був момент, де ми почали показувати свій настрій на гру і як ми прагнемо до позитивного результату. Під час перерви сказав команді, що треба продовжувати грати в такому ж дусі і більш спокійніше підходити до ситуації. Як висновок - гол Назарія Русіна - це його хист, з нічого зробити "цукерку". Він показує й на тренуваннях, що дійсно вміє бити з обох ніг.

Другий гол – це гол Герреро, який був там, де потрібно бути після передачі того ж Русина", - відзначив ван Леувен.

Раніше Металіст зіграв шалену нічию з Вересом. Також Металіст 1925 розписав мирову з Олександрією.

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