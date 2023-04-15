Дніпро-1 поступився Зорі у 21 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 21 турі УПЛ Зоря обіграла СК Дніпро-1.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь луганського клубу.

Нападник Зорі Назарій Русин відкрив рахунок у матчі та відзначився асистом в епізоді з другим голом у ворота Дніпра-1. На останніх хвилинах зустрічі Артем Довбик відзначився голом нападник дніпрян Артем Довбик.

Чемпіонат України - УПЛ

21 тур, 15 квітня

Зоря - СК Дніпро-1 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Русин, 2:0 - 58 Герреро, 2:1 - 90+4 Довбик

Зоря: 1.Сапугін, 32.Імереков (кап), 44.Батагов, 2.Бутко, 74.Снурніцин, 5.Бражко, 28.Шахов (19.Полегенько, 78). 10.Булеца (47.Вантух,85), 7.Антюх (8.Хахльов, 67), 31.Русин (9.Мишньов.85), 39.Герреро (15.Дришлюк,78).

Запасні: 12.Кучерук, 36.Жилкін, 26.Бурда, 25.Мороховець, 6.Гулько, 17.Нагнойний, 18.Погорілий,

Дніпро-1: 1.Рибак, 26.Каплієнко (44.Матарріта, 44), 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 42.Пасіч (27.Хайнер, 17), 23.Бланко, 18.Бабенко, 22. Рубчинський (10.Пеглоу.61), 8.Піхальонок, 9.Гуцуляк, 7.Довбик.

Запасні: 93.Валеф, 12.Кінарейкін, 99.Гомес, 3.Адамюк, 34.Танчик, 29.Назаренко, 25.Когут, 31.Танковський, 11.Підлепенець.

Попередження: Герреро (50).

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