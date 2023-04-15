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Металіст 1925 зіграв внічию з Олександрією у 21 турі УПЛ

Матч завершився внічию
Сьогодні 16:54 152 0
Металіст 1925 зіграв внічию з Олександрією у 21 турі УПЛ
#Металіст 1925, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 21 турі УПЛ Металіст 1925 зіграв внічию з Олександрією.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - УПЛ

21 тур, 15 квітня

Металіст 1925 - Олександрія 0:0

Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Курило, Капінус, Габелок, Русин, Кравченко (Безуглий, 86), Вачіберадзе (Чирук, 61), Дмитренко, Бичек (Ткачук, 78).

Олександрія: Шевченк0о, Ковалець, Кулаков, Калітвінцев, Третьяков (Шулянський, 80), Мірошніченко, Сігеєв (Волошин, 74), Логінов, Цуріков (Кожушко, 61), Бондаренко (Бабогло, 46), Михайленко (Мустафаєв, 61).

Попередження: Кравченко (31), Едмар (66, тренер), Безуглий (87), Жичиков (90+3) – Бондаренко (44).

Вилучення: Едмар (66, тренер).

Раніше Металіст розписав шалену нічию з Вересом.

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