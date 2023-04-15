Металіст 1925 зіграв внічию з Олександрією у 21 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 21 турі УПЛ Металіст 1925 зіграв внічию з Олександрією.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 15 квітня
Металіст 1925 - Олександрія 0:0
Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Курило, Капінус, Габелок, Русин, Кравченко (Безуглий, 86), Вачіберадзе (Чирук, 61), Дмитренко, Бичек (Ткачук, 78).
Олександрія: Шевченк0о, Ковалець, Кулаков, Калітвінцев, Третьяков (Шулянський, 80), Мірошніченко, Сігеєв (Волошин, 74), Логінов, Цуріков (Кожушко, 61), Бондаренко (Бабогло, 46), Михайленко (Мустафаєв, 61).
Попередження: Кравченко (31), Едмар (66, тренер), Безуглий (87), Жичиков (90+3) – Бондаренко (44).
Вилучення: Едмар (66, тренер).
Раніше Металіст розписав шалену нічию з Вересом.
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