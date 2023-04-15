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Металіст та Верес розписали шалену нічию з 10 голами в 21 турі УПЛ

Команди забили 10 голів на двох
Сьогодні 14:57 360 0
Металіст та Верес розписали шалену нічию з 10 голами в 21 турі УПЛ
#Верес, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст та Верес не визначили сильнішого в межах 21-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 5:5. Команди повторили рекорд результативності в історії УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 15 квітня

Металіст - Верес 5:5 (4:3)

Голи: 1:0 - 6 Картушов, 2:0 - 10 Порох, 2:1 - 18 Блізніченко (пен), 2:2 - 23 Шарай, 3:2 - 25 Прядун, 3:3 - 36 Хондак, 4:3 - 38 Бойчук, 4:4 - 55 Шарай, 4:5 - 59 Блізніченко (пен), 5:5 - 82 Наумець

Склади команд:

Металіст: Єрмолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Ралюченко, Панасенко (Наумець 65), Чідомере (Чайковський 46), Бойчук, Прядун, Картушов (Демченко 74)

Запас: Костик, Шумілов, Багачанський, Рязанцев, Самуел, Ніколишин, Паті

Верес: Когут, Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасіч, Кльоц, Курко, Блізніченко (Дахновський 79), С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик (М. Шестаков 76)

Запас: Ющишин, Протасевич, Тишинінов, Шух, Вадовський, Годя, Коркодим, Поворознюк

Жовті картки: Мізюк 17, Романюк 40, Чайковський 50, Когут 61, Дахновський 87, Гагун 88

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