Металіст та Верес розписали шалену нічию з 10 голами в 21 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Металіст та Верес не визначили сильнішого в межах 21-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 5:5. Команди повторили рекорд результативності в історії УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 15 квітня
Металіст - Верес 5:5 (4:3)
Голи: 1:0 - 6 Картушов, 2:0 - 10 Порох, 2:1 - 18 Блізніченко (пен), 2:2 - 23 Шарай, 3:2 - 25 Прядун, 3:3 - 36 Хондак, 4:3 - 38 Бойчук, 4:4 - 55 Шарай, 4:5 - 59 Блізніченко (пен), 5:5 - 82 Наумець
Склади команд:
Металіст: Єрмолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Ралюченко, Панасенко (Наумець 65), Чідомере (Чайковський 46), Бойчук, Прядун, Картушов (Демченко 74)
Запас: Костик, Шумілов, Багачанський, Рязанцев, Самуел, Ніколишин, Паті
Верес: Когут, Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасіч, Кльоц, Курко, Блізніченко (Дахновський 79), С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик (М. Шестаков 76)
Запас: Ющишин, Протасевич, Тишинінов, Шух, Вадовський, Годя, Коркодим, Поворознюк
Жовті картки: Мізюк 17, Романюк 40, Чайковський 50, Когут 61, Дахновський 87, Гагун 88
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